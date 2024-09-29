نائب رئيس جامعة بنها يشهد أداء تحية العلم وسير العملية التعليمية بكليتي الطب البشري والحاسبات والذكاء الاصطناعي

قام الدكتور السيد فوده، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، حيث زار كليتي الطب البشري والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

بدأت الزيارة في كلية الطب البشري، حيث رافقه الدكتور محمد الأشهب، عميد الكلية، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا شاكر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام رشيد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هنأ نائب رئيس الجامعة الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي، وحثهم على الانتظام في دراستهم ليكونوا قادرين على خدمة وطنهم، كما دعاهم للمشاركة في الأنشطة الطلابية والتواصل الفعّال مع قيادات الكلية.

ثم انتقل إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث كان في استقباله الدكتور كرم عبد الغني، عميد الكلية، والدكتور السيد الملقي، القائم بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس.

شهد نائب رئيس الجامعة أداء تحية العلم، وتفقد القاعات الدراسية والمدرجات، ورحب بالطلاب الجدد والقدامى، مشددًا على أهمية الانتظام والعمل الجاد خلال دراستهم، مؤكدًا أن هذه الكلية تُعتبر من كليات بناء العقول التي تسهم في صناعة مستقبل أفضل.

وأشاد الدكتور فوده بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم لبدء الدراسة، مما يعكس حرصهم على متابعة سير العملية التعليمية.