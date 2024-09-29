في حادثة مروعة بمدينة إيسن الألمانية، أضرم رجل سوري، أمس، النار في منازل واصطدم بمركبته بعدة متاجر بالحي الذي يسكن به، مما أدى إلى إصابة 31 شخصًا، بينهم طفلان في حالة خطيرة.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، أشهر الجاني البالغ من العمر 41 عاما ساطورا في وجه المارة الذي حاولوا إيقافه قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه وهو مصاب بحروق في يديه.

وبدأت الواقعة، عصر أمس السبت، في حي "إيسن القديم"، عندما أشعل الرجل النار في مبنى سكني في إحدى شوارع الحي، قبل أن يضرم النار في منزل آخر بشارع مجاور.

وبحسب بيانات فرق الإطفاء، فقد أصيب 31 شخصا جراء حرائق المنازل، بينهم طفلان في حالة حرجة. فيما أظهرت صور متداولة لآباء وأمهات وهم يلقون أطفالهم من النوافذ إلى أحضان أحد المنقذين.

لم يكتف الجاني بذلك، بل عاد إلى شاحنته ليقودها إلى شارع ثالث بالحي ويصدم نافذة متجر بائع خضروات، ثم عاد إلى الخلف وصدم واجهة المحل مرة أخرى، لكن محل بائع الخضار لم يكن المحطة الأخيرة، فقد توجه السائق إلى متجر آخر في شارع رابع لكن هذه المرة نزل وأخرج ساطورا.

وجرى تداول مقاطع فيديو تظهر الجاني وهو يهدد المارة في الحي الذي يسكنه، ويبدو أن المارة أبعدوه عن طريق رمي الأشياء عليه، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على الجاني على بعد أمتار قليلة من متجر بائع الخضار وكان مصاباً بحروق في يديه.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام قاضٍ خلال اليوم الأحد. ولم تعلق الشرطة بعد على خلفية الجريمة.