ضبط شخص بتهمة التعدي على ابنة طليقته جنسيا في الدقهلية

حررت ربة منزل في محافظة الدقهلية، محضراً بقسم ثان المنصورة اتهمت فيه طليقها بالتعدي جنسيًا على ابنتها ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعد علمه بوجودها بمفردها بالمنزل بمنطقة الدراسات في المنصورة، وبضبط المشكو في حقه ومواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

وتلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة من «وردة.ب.ف.أ، 38 سنة»، ربة منزل، مقيمة بشارع الدراسات دائرة القسم، وبصحبتها ابنتها «آلاء.م.إ.ال»، 17 سنة طالبة، ومقيمة بذات العنوان بتضرر ابنتها من المدعو «ماجد.ع.ع.م»، 43 سنة، حاصل علي دبلوم، مقيم بشارع الإمام الشافعي توريل الجديدة، وذلك لقيامه بالتعدي جنسيا على ابنة الشاكية ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وذلك بمنزل الشاكية منذ حوالي أسبوع، وأنه طليقها لديه علم بوجود البنت بمفردها بالمنزل.

تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10717 جنح قسم ثان لسنة 2024، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.