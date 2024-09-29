 يسرا: الفن يقدر يوحدنا ويغير الدنيا إذا استخدمناه صح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يسرا: الفن يقدر يوحدنا ويغير الدنيا إذا استخدمناه صح


نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 4:49 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 4:49 م

أعربت الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادتها بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الـ 7 من المهرجان، وكونها متواجدة من أول دورة، والتي تراها الأقرب إلى قلبها.

وتوجهت يسرا بالشكر إلى الإعلام والحضور، قائلة "بشكر الإعلام اللي قدر يقدم الدورة الماضية، وإنها ماكنتش ريد كاربت فقط، وأتمنى أن تكون دورة ناجحة".

كما أعربت عن دعمها للشعب اللبناني والفلسطيني، وأضافت: "بشوف أن الفن هو اللغه الوحيدة اللي بينا وبين العالم ويقدر يوحدنا ويغير الدنيا بس لو استخدمناه صح".

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