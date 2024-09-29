مياه الفيوم: حريصون على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب



استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة؛ لمتابعة العمل في مراقبة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بالشركة، بإشراف الدكتورة كلير بقطر مقار مدير إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، والسيد عبد الغني شناوي مراقب عام صحة البيئة بإدارة صحة البيئة.

وتم المرور على محطة مياه شرب قحافة الجديدة؛ للتأكد من الإجراءات المتبعة لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها لمعايير قرار وزير الصحة والسكان رقم 458 لسنة 2007، والخاص بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي، حيث حضر الجولة كل من الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة، والمهندسة إيمان عبد الرحمن مدير محطة مياه قحافة والكيميائية هبة محمود مديرة المعمل والكيميائيين والفنيين بالمحطة.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في جميع مراحل إنتاج مياه الشرب من المنبع للمستهلك، والتوافق مع القوانين والتشريعات المتعلقة بمراقبة الجودة والتحقق من دقة النتائج والتحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية بالمعمل المركزي ومعامل محطات مياه الشرب والتحقق من كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل عينات المياه والمتابعة المستمرة لكفاءة وتطوير أداء العاملين بقطاع المعامل.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن معامل محطات إنتاج مياه الشرب تعمل على مدار 24 ساعة مزودة بأحدث أجهزة الرصد والتحليل لمراقبة جودة المياه خلال مراحل الإنتاج ابتداءً من المأخذ، وحتى ضخها بشبكات التوزيع لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات والمعايير.