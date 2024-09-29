فرنسا تفتتح أول متحف للفن الصوفي

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تستضيف فرنسا حاليا أول متحف مخصص للفن والثقافة الصوفية.

ويعرض المتحف، الذي افتتح يوم السبت في شاتو بالقرب من باريس، أعمالا وأشياء متأثرة بالتصوف، الاتجاه الروحي في الإسلام الذي يتميز بالزهد.

ويقال إنه المتحف الوحيد من نوعه في العالم، وفقا لإدارة المتحف.

ويتخذ متحف الفن والثقافة الصوفية من قصر يعود للقرن التاسع عشر مقرا له.

وبالإضافة إلى مجموعته الدائمة من الأشياء التي تعود للقرن التاسع عشر، بما في ذلك المخطوطات وسجاجيد للصلاة، يضم أعمالا لفنانين معاصرين تأثروا بالصوفية.

ومن بين هؤلاء الفنانين، توجد أعمال للفنانة الفرنسية الأمريكية سيفا كلاين والفنانة الجنوب أفريقية بيانكا بوندي.