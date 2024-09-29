ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على غزة إلى 41 ألفاً و595 شخصاً

قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع، ارتفع إلى 41 ألفاً و595 شخصاً، فيما زاد عدد المصابين إلى 96 ألفاً و251 آخرين، منذ السابع من أكتوبر.



واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق وسط وشمال قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف مدفعي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

من جهتها، أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب محمد عصمت شاهين جراء استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع منزلا قرب مقبرة القسام، وسط مخيم النصيرات (وسط).

وفي شمال النصيرات، قال شهود عيان إن مدنيين أصيبوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة قشلان بالمخيم الجديد، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأكد الشهود إصابة عدة فلسطينيين أيضا، في قصف استهدف منزلا لعائلة قنيطة في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء بمدينة غزة.