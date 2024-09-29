المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»

احتفلت محافظة المنيا باليوم العالمي للسياحة مساء اليوم، تحت شعار "السياحة والسلام"، وذلك في احتفالية فنية أقيمت على المسرح الروماني بكورنيش النيل، بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

جاءت الاحتفالية وسط أجواء مبهجة، تؤكد على أهمية السياحة كركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتعميق العلاقات بين الشعوب، بما يحقق السلام والتفاهم الدولي.

افتتح المحافظ الاحتفالية بجولة في معرض المنتجات اليدوية والفنية، الذي أُقيم بالتعاون مع إدارة السياحة بالديوان العام، وهيئة تنشيط السياحة، ومنصة "أيادي مصر"، والمتحف الآتوني، حبث ضم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تعكس التراث الغني لمحافظة المنيا، وتبرز مهارات الحرفيين المحليين.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن السياحة في المنيا، من إنتاج إدارة الإعلام بالمحافظة، لتسليط الضوء على المقومات السياحية الفريدة للمحافظة، كما أتيحت للحضور فرصة مشاهدة تجربة افتراضية مميزة لاستعراض كنيسة جبل الطير، من إنتاج وزارة السياحة.

تضمنت الاحتفالية باقة من العروض الفنية التي أضفت أجواءً من الفرح والحيوية، حيث قدمت فرقة الموسيقى العربية مجموعة من الأغاني، بالإضافة إلى تابلوهات استعراضية، أبهرت الحضور وأضفت طابعًا ثقافيًا مميزًا على الاحتفالية.

حضر الاحتفالية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة. كما شارك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديرو المديريات الخدمية، بالإضافة إلى ممثلي المجلس القومي للمرأة، والشركات والهيئات المختلفة.