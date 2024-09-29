فخري الفقي: 30% من الدعم العيني يذهب لجيوب غير المستحقين ويزيدهم ثراءً

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقديرات التسربات في منظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية، والتي تبلغ تكلفتها 134 مليار جنيه؛ تصل إلى 30%.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة"MBC" مصر" مساء السبت، إلى أن الدعم الذي "يذهب إلى "جيوب أشخاص غير مستحقين"؛ يؤدي إلى زيادة التفاوت بين الطبقات، قائلا: "الدعم يهدف إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء؛ لكنه في هذه الحالة يزودها".

وأوضح أن المواطنين يفضلون الدعم العيني في شكله الحالي؛ لأنه يضمن استقرار الأسعار، مقارنة بالتخوفات من عدم كفاية القيمة المخصصة للدعم النقدي؛ لشراء نفس السلعة من السوق الحرة.

وأضاف أن زيادة الأسعار ستجبر الدولة على رفع قيمة الدعم النقدي المباشر، لافتا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة.

وأكد أن الحوار الوطني سيناقش هذه المشكلة؛ لإيجاد حلول لها، لافتا أن الاجتماعات ستبدأ بجلسات عامة قبل الدعوة لعقد جلسات متخصصة بحضور الخبراء؛ بهدف الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية بهذا الشأن.

ونوه أن قيمة الدعم النقدي سترتفع سنويا بنسبة معينة، في حال ارتفاع تكلفة البنزين، لتعويض فارق الأسعار، متابعا : "30% تسربات من البطاقات التموينية في المنظومة الحالية؛ تذهب لجيوب ناس غير مستحقة تزيد الغني غنى وتزيد الفقير فقرا".