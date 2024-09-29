الأوقاف: توزيع 60 طنّا من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في 13 محافظة

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع 60 طنًّا من السلع الغذائية بواقع 15 ألف شنطة، في 13 محافظة، خلال اليومين الماضيين، على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

وأوضحت الوزارة أن المحافظات هى: القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد دمياط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المحاور الاستراتيجية لوزارة الأوقاف، وفي مقدمتها محور بناء الإنسان وأيضًا المشاركة في دعم المبادرة الرئاسية «بداية جديد لبناء الإنسان»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن مبادرة بداية تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري، صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتهدف المبادرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.