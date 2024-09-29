إسرائيل تلغي اتفاق الغاز مع لبنان

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- كوهين: توقيع اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ



أفادت منصة إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن “رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بإلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان”.



فيما نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وزير الطاقة إيلي كوهين أن بلاده تبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان.

وقال كوهين إن توقيع اتفاق الغاز مع لبنان "كان خطأ منذ البداية، وسوف نحرص على تصحيحه"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي عام 2022، توصل لبنان وإسرائيل، إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية لكل منهما. بعد عقد من الجدل حول حقول الغاز البحرية، فضلاً عن التهديدات بخوض الحرب بشأنها.