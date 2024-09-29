ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مديري الكليات ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين.

واستهل الدكتور منصور حسن، الاجتماع بتقديم التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشددا على التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطاقم الإداري بالتواجد في الكليات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، مع التركيز على تقديم أعلى مستوي من الخدمة الإدارية للطلاب والعمل على تذليل كافة العقبات لهم وتيسير الإجراءات كافة، ومتابعة خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية)، ودعم الطلاب أصحاب المواهب والنوابغ والمُبتكرين، وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تنمية خبرات القيادات الإدارية الشابة، وضبط منظومة العمل الإداري، ومكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى مناصب قيادية، مشددا على تفعيل اجتماع مديري الكليات مع الموظفين بكل كلية واجتماع أمين عام الجامعة مع المديرين ومساعديهم بصفة دورية.

وجدد رئيس الجامعة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنمية المهارات الفنية، والقيادية، بجانب تنمية المهارات المالية والإدارية والقانونية وخاصة للقيادات الشابة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي.