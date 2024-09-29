ترامب: بايدن أصبح متخلفا عقليا أما هاريس فولدت هكذا

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالتخلف العقلي.

وأكد أن الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم.

وأثارت تصريحات ترامب الضحك والتصفيق من قبل أنصاره المتجمعين، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ويتعرض بايدن البالغ من العمر 81 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، لانتقادات كثيرة بسبب زلات اللسان المتكررة والنسيان. كما أدى الأداء غير الناجح في المناظرة ضد ترامب إلى موجة جديدة من القلق حول قدراته الذهنية. وبعد فشله في المناظرة، اضطر بايدن إلى الانسحاب من السباق دعما لهاريس.