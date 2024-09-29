سناتور أمريكي: إسرائيل استخدمت قنبلة أمريكية الصنع لقتل نصر الله

قال عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، إن القنبلة التي استخدمتها إسرائيل لاغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت الأسبوع الماضي كانت قنبلة موجهة أمريكية الصنع.

وقال مارك كيلي رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ خلال مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) إن إسرائيل استخدمت القنبلة (مارك 84) زنة ألفي رطل (900 كيلوجرام). وهذا هو أول تصريح أمريكي عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف كيلي "نرصد تزايد استخدام الذخائر الموجهة.. ذخائر الهجوم المباشر المشترك.. ونواصل توفير هذه الأسلحة... تلك القنبلة التي تزن ألفي رطل والتي استخدمت لتصفية نصر الله هي قنبلة من طراز مارك 84".

كان الجيش الإسرائيلي قد قال أمس السبت إنه قضى على نصر الله في قصف لمقر القيادة المركزي للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت. ورفض الجيش الإسرائيلي الإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجوم. ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حتى الآن.

والولايات المتحدة حليف إسرائيل منذ فترة طويلة وأكبر مورد للأسلحة إليها.