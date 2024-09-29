رئيس موازنة النواب: نسب الفقر لم تنخفض رغم ضخ المليارات!

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجمالي الدعم في الموازنة العامة للدولة 636 مليار جنيه سنويا، أي أكثر من نصف تريليون جنيه.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة"MBC" مصر" مساء السبت، إلى ارتفاع قيمة الدعم بأكثر من 100 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي المنتهي في يونيو الماضي، والذي بلغت قيمة دعمه 530 مليار جنيه.

وأوضح أن الدعم يقسم إلى عدة أنواع، وعلى رأسها الدعم السلعي والذي يشمل دعم رغيف الخبز والبطاقة التموينية بتكلفة 134 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم المواد البترولية والكهرباء بإجمالي 157 مليار جنيه.

وأضاف أن دعم برامج الحماية الاجتماعية على غرار تكافل وكرامة يكلف 40 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة 10 مليارات جنيه، بإجمالي تكلفة عامة 90 مليار جنيه.

ولفت إلى أن تكلفة دعم النشاط الاقتصادي والذي يتمثل في دعم الصادرات حوالي 30 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي الدعم السلعي فقط 290 مليار جنيه.

وأعرب عن استيائه إزاء عدم تحقيق الدعم لخفض ملموس في نسب الفقر، قائلا: "هناك عوار في منظومة الدعم مستمر منذ 30 عاما حال دون تحقيق خفض ملموس وواضح في نسب الفقر، التي تدور في فلك 30% بعد أن كانت 29% منذ عامين، رغم ضخ مليارات الجنيهات في برامج الدعم، المفترض أنها كانت تؤدي لخروج أعداد كبيرة من دائرة الفقر، إذن هذا العوار يحتاج للمعالجة ".