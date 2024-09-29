أكد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق استحق الفوز، خاصةً بعد التصريحات الاستفزازية قبل المباراة والتي قللت من الفريق.

أضاف طارق خلال في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار": "جماهير الزمالك حققت الانتصار داخل المدرجات قبل الفوز داخل الملعب وجمهورنا يحرك الصخر وهناك فوارق كبيرة وبين أي جماهير أخرى".

أضاف : "هاني شكري صديق لي وأخي الكبير، ولم يكن أي هناك خلافات كما رددها البعض وضخمها، وكان الخلاف للمصلحة العامة فقط ووجهات النظر".

أشار محمد طارق: "الزمالك عند دخوله في مباراة هامة يتم إثارة المشاكل عن طريق البعض، وشكري هو من أقرب الأشخاص لي داخل النادي، وكلنا عائلة في مجلس الإدارة".

واصل: "هدفنا القادم هو السوبر المصري، وأهنئ شيكابالا بأنه أصبح أكثر تتويجًا بالألقاب داخل الفريق، وأتمنى أن تكون لاعبينا جائعة كرة، وحسام عبدالمجيد قدم واحدة من أفضل المباريات في مسيرته وأثبت أنه واحد من أهم اللاعبين داخل الفريق وغيرهم من اللاعبين أصحاب الانجاز".

أتم محمد طارق: "رسالتي لمجلس الإدارة بكن للجميع بداخله كل الاحترام وبوصلتنا الزمالك فقط، والمجلس كله يعمل من أجل صالح النادي فقط".