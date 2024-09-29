شدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة أن يعكس سعر البنزين تكلفته الحقيقية، قائلا: "لابد أن يكون سعر البنزين يعكس تكلفته الحقيقية يعني لا يوجد به دعم بالمرة.. أما الموازنة الحالية بها 154.5 مليار جنيه دعما للمواد بترولية".

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة"MBC" مصر" مساء السبت، أن البنزين 95 لم يعد مدعوما، في حين لا يزال الدعم على بنزين 80 و 92، بالإضافة إلى السولار.

وأشار إلى أن الدولة ستعمل على تقليل دعم المحروقات تدريجيا على غرار ما حدث منذ عدة سنوات، بعدما انخفض الدعم من 150 مليار جنيه في 2021 إلى حوالي 18 مليار جنيه، وذلك قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددا.

وكشف عن توجه نحو إعادة تجربة "كارت البنزين" لتوجيه الدعم لمستحقه، قائلا: "الدولة جربت منذ سنوات منظومة كارت البنزين وتوقفت، أنت هتجرب يكون معاك كارت، على أساس أن دعم المحروقات هيبدأ يقل كما كان زمان ووصل قرابة 19 مليار".

وأوضح أن كارت البنزين سيمكن المواطن من الحصول على الدعم عبر الكارت فيما سيدفع الأجانب بسعر السوق غير المدعوم، قائلا: "أنا عايز يكون عندي سعر يعكس تكلفة السولار على سبيل المثال، ومن خلال هذا الكارت المواطن يستطيع أن يشتري به كمصري، أما الأجنبي يشتري بسعر السوق".