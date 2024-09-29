مصرع طالبة سقطت من أعلى دار للمغتربات وسط الإسكندرية

لقيت فتاة تدعى "س.ن"، 23 عامًا، طالبة مقيدة بالسنة الخامسة، كلية الطب، جامعة الإسكندرية، محل إقامتها مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى دار للمغتربات.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، حول سقوط فتاة من أعلى دار للمغتربات، كائنة في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي، وجود جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، ترتدي كامل ملابسها، مُسجاة في أرضية الشارع، وبمناظرتها تبين أنها فارقت الحياة، متأثرة بإصابتها بكسور في الجمجمة، وكافة أنحاء الجسم.

وجاء بالتحريات الأولية أن الطالبة ليست من نزلاء الدار بالسنة الدراسية الحالية، وأنها كانت نزيلة في الدار منذ سنتين، ولكنها كانت تتردد على زميلاتها من وقت إلى آخر، وأنهم فوجئوا بسقوطها.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، فقد أوضحت التحقيقات الأولية أن الطالبة رسبت في بعض المواد، ما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة، فتم نقل جثتها إلى المشرحة وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.