ما هي قدرات القنبلة التي استطاعت بها قوات الاحتلال اغتيال حسن نصر الله؟

طرقت ظروف اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الباب حول معرف كيفية حدوثها، غير أن أسلحة متطورة أمريكية ربما استخدمتها إسرائيل في تنفيذ هذه العملية، فما هي؟

قبل يومين، ذكرت قناة العربية أن إسرائيل استخدمت قنابل "إن كيه 84" الخارقة للتحصينات لأول مرة في لبنان خلال عملية اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وفي بداية الشهر الماضي، قالت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية، إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بقنابل MK-83 بوزن نصف طن، وتخطط لتعزيز مخزوناتها من الذخائر فيها، مع تصاعد التوتر إقليميا، إثر تهديد إيران و"حزب الله" بالرد على الاغتيالات في بيروت وطهران.

وفي منتصف الشهر الماضي ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن طائرات الاحتلال، من طراز "إف 35"، استخدمت قنابل خارقة للتحصينات من طراز "إم كيه 84" المزودة بمجموعة "جي بي يو 31 جدام" على بلدة كفر كلا بمحافظة النبطية جبوب لبنان، للمرة الأولى منذ بداية المواجهات مع حزب الله.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 5000 ذخيرة من طراز MK-84، منذ أكتوبر الماضي، وهي نوع من القنابل التي بلغ وزنها 2000 رطل، وذلك من أكتوبر الماضي.

*ما هي قدرات القنبلة "إم كيه 84"؟

بحسب الموقع الرسمي المتحف الوطني للطيران والفضاء:

1. قنبلة أمريكية الصنع.

2. تعرف باسم القنبلة المطرقة.

3. متعددة الأغراض.

4. تزن 2000 رطل.

5. تستخدم لتحقيق أقصى قدر من الانفجار والتأثيرات المتفجرة.

6. تحمل رأسًا حربيًا متفجرًا تقليديًا.

7. واحدة من سلسلة قنابل MK-80 ذات السحب المنخفض استخدمتها أمريكا في حروب سابقة.

8. أحد القنابل الموجهة من طراز MK-84 تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

9. يبلغ طولها 25.4 وعرضها 8.89 سم.

10. تتكون خارجيا من الخشب والبلاستيك.

11. قادرة على تشكيل حفرة بعرض 15 متر وعمق حوالي 11 مترًا.

12. استخدمتها إسرائيل في مجزرتي المواصي ومستشفى المعمداني في غزة مسببة استشهاد فوق 500 شخص.