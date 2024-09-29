موسكو: القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، القضاء على نحو 1965 عسكريا أوكرانيا بعمليات القوات الروسية في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال البيان إن "وحدات من تجمع قوات (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113، وتكبيد العدو خسائر تقدر بنحو 70 عسكريا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن وحدات من تجمع قوات (الغرب) نجحت في تحرير بلدة ماكييفكا بجمهورية لوجانسك الشعبية، وتكبيد العدو خسائر تصل إلى 450 عسكريا.

وقال البيان إن وحدات من تجمع قوات (الجنوب) تمكنت من "تكبيد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بنحو 610 عسكريا وعدد من المعدات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن وحدات من تجمع قوات (المركز) كبدت العدو خسائر بلغت نحو 620 عسكريا، موضحا أن وحدات من تجمع قوات (الشرق) سيطرت على مواقع أكثر فائدة كما تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا، مضيفا أن وحدات من تجمع قوات "دنيبر" قضت على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.