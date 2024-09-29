 مدير مكتبة الإسكندرية: علينا وضع الوطن في مقدمة الأولويات.. والمجتمع يُبنى بالاختلاف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير مكتبة الإسكندرية: علينا وضع الوطن في مقدمة الأولويات.. والمجتمع يُبنى بالاختلاف


نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 7:53 م

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن الدولة تحتاج من الجميع وضع الوطن في مقدمة اهتماماته واعتباراته، مشيرا إلى أن لكل مواطن حق وعليه واجب نحو بلده.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد: «مجتمعنا كان نسيجًا واحدًا حتى ظهر مصطلح خلط الدين بالسياسة، وأعتقد الإخوان بأنهم الأفضل والآخرون فاسدون، وبدأت الجماعة المحظورة تأخذ أشكالا مختلفة وتصنيفات عنصرية أدت للعنف».

ولفت إلى أن جماعة الإخوان اهتمت بنفي وتجاهل الآخر، متابعًا: «الإخواني يعتقد أنه أفضل من أي شخص آخر.. على الشخص أن يكون ذو أفعال متعدية مع إدراك الآخر.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية التماسك الاجتماعي، وقال إن هذا الأمر يدعو للاهتمام، وذلك من باب المواطنة والإخاء والتعاقد الاجتماعي والحياة المدنية السليمة.

ونوه بأن المجتمع لابد أن يبنى بالاختلاف الذي يؤدي للفكر الصحيح.


وكان الرئيس السيسي قد وجه عدد من الرسائل للشعب المصري خلال حفل تخريج دفعة 2024 من طلاب أكاديمية الشرطة قائلا: «إحنا بخير والأمور بفضل الله مستقرة ومن أحسن لأحسن.. طول ما إحنا في مصر ثابتين ومستقرين ومتحدين وادينا في أيد بعض.. وندير أمورنا بشكل يحفظ بلدنا والمنطقة دون التورط في أمور يمكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة».

 

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