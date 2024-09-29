محافظ القليوبية يناقش مشروعات الصرف الصحي بالمرحلة الثانية في حياة كريمة بـ3 مدن

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في المرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة"، والذي يستهدف تطوير البنية التحتية في عدد من المدن بالمحافظة، وعلى رأسها قليوب والخانكة وطوخ.

وناقش الاجتماع، مشروعات الصرف الصحي المطلوب تنفيذها بالثلاث مدن التي دخلت تحت مظلة مبادرة حياه كريمة؛ لتذليل العقبات وإنهاء الموافقات اللازمة لبدء تلك المشروعات.

وناقش الاجتماع، سرعة استخراج موافقة وزير الزراعة لإنشاء 4 محطات صرف صحي في مدينة طوخ وهي محطه صرف صحي الحسانية وكفر الحصافة ومنصورة نامول وكفر الحصافة وقبلي مشتهر والمحطة الفرعية لشرق الطريق السريع، والتي تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لها، بالإضافة إلى إنشاء محطة مياه سيتم إنشائها ببرشوم، موجها بالسير في اجراءات موافقة الزراعة.

وفي مدينة قليوب، جار استخراج التراخيص لإنشاء المحطة الفرعية لسنديون وكفر السبيل وقرية السد وزاوية النجار، حيث وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية في مجالس المدن والجهاز التنفيذي ووزارة الزراعة.

وجرى التنسيق في مدينة الخانكة؛ لبدء تنفيذ محطات صرف صحي التين والنبراوي وسيدي فارس ومحطة الأمل (عرب العليقات) والصفا والياس وشاهين.

ويهدف هذا المشروع الضخم إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير شبكات الصرف الصحي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على متابعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، والتأكد من تحقيق أهدافه المرجوة.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية هذا المشروع في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يساهم في جذب الاستثمارات وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية؛ لضمان نجاح هذا المشروع.