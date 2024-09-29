عمرو أديب عن اغتيال حسن نصر الله وقيادات الحزب: رشّة جريئة بـ30 مليون دولار

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاغتيالات التي تنفذها إسرائيل ضد قيادات حزب الله اللبناني وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «للأسف أنا شايف ناس عندها خوف ورعب (من الهجمات والاغتيالات الإسرائيلية).. الناس بتسأل بيعملوا كده إزاي.. 20 أو 30 مليون دولار، مش مبلغ يعني وممكن يتبرع بهم أي لوبي يهودي في نيويورك، ويترشّوا رشّة جريئة ونشوف الأمر اللي إحنا بنشوفه ده».

وأضاف أن الأمر المحير يتمثل في أن إسرائيل كانت قد اخترفت أجهزة البيجر لحزب الله، وكان لديها معلومات مفصلة عن قيادات الحزب، لكنها لم تكن ترغب في المساس بأي منهم.

واعتبر أديب، أن هناك خيانة كبيرة في عملية اغتيال حسن نصر الله، موضحًا أنه تم جمع كل مسئولي فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في الاجتماع الذي استهدفت إسرائيل بعشرات القنابل، مستغربًا أن أحدًا لم يثر أنه لا يجب التجمع بهذا الشكل في ظل التصعيد الراهن.

ونوه بأنه لا يوجد تفسير لما حدث إلا حدوث خيانة داخلية وخارجية، موضحًا أن قائد وحدة الصواريخ في حزب الله وهو أحد المستهدفين بعمليات الاغتيال عاد إلى بيروت قبل ثلاثة أيام من اليمن بعد الإشراف على تدريبات جماعة الحوثي.

ورأى أديب، أن ما حدث في الأيام الماضية سيتم تدريسه في معاهد الأمن حول كيفية شراء الجواسيس.

عمرو أديب: تستغرب بعد اللي بيحصل في حزب الله ازاي الناس بتوع حماس معاهم الأسرى الإسرائيليين وماحدش خانهم حتى الآن



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وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».