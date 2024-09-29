أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المبالغ التي سيحصل عليها النادي من السوبر الإفريقي، سوف يتم تسديد بها ديون النادي.

أضاف شكري في تصريحات لبرنامج "+90" على قناة "النهار": "المبالغ التي سنحصل عليها من الفوز باللقب سيتم استثمارها في وضعه الصحيح عن طريق تسديد مستحقات خالد بوطيب وأتشمبونج ثنائي الفريق السابق".

تابع: "سوف نعمل على دعم الفريق بصفقات جديدة من أجل استمرار البطولات، وتسديد الديون منذ بداية المجلس، كانت بداية الاستفاقة".

واختتم: "زيزو يعشق الزمالك وجماهيره وقرار تجديد عقده في يد الإدارة، وعلينا أن نضغط على أنفسنا ويضغط هو على نفسه حتى نتلاقى في نقطة محددة للتجديد، وهناك خطوات في طريق التجديد بالفترة الحالية".