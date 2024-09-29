عمرو أديب يشكك بركلة جزاء الأهلي ويقارنها بهدف منسي: الجول الحلال أهو

استنكر الإعلامي عمرو أديب حالة الغرور التي وصفها بـ "غير العادية" من جانب لاعبي النادي الأهلي خلال نهائي كأس السوبر الإفريقي، والذي خسره الأحمر أمام الزمالك بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما (1-1) على ملعب المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

وانتقد خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة"MBC" مصر" مساء السبت، غرور لاعبي الأهلي، قائلا: "أوعى تقلل من حجم الزمالك وتفتكره لقمة طرية، أوعى تفتكر أن الزمالك فريق سهل ممكن تتريق عليه؛ إنه تاريخ وموهبة ومهارة وروح".

وعلق على هدف التعادل الذي سجله لاعب الزمالك ناصر منسي، قائلا: "يا عيني يا منسي الجول المزيكا الملعوب.. الجول الحلال أهو!"، محاكيا "إفيه" الفنان مصطفى أبو سريع الشهير "المال الحلال أهو" من مسلسل "العتاولة"، في إشارة منه إلى عدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي وسجل منها هدفه الأول.

وأضاف مشيدا بلاعبي الزمالك: "انظروا إلى روح الفانلة السوداء! أوعى تسخر من نادي الزمالك بلاش غرور واحترم نفسك أنت في حضرت نادي العظماء، أحسن حاجة أنهم حفلوا علينا قبل الماتش والقاضية ممكن والشناوي ممكن، مش عارفين بيلاعبوا مين!".