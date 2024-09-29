هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي الدفعة الجديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وتوجه خلال كلمة ضمن مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، صباح الأحد، بالتحية لأسر الطلاب والخريجين.

وأضاف: «أشكرهم أنهم أعدوا أبنائهم وجهزوهم بشكل جيد، وقدموهم لمصر للمشاركة في حماية أمنها واستقرارها، أشكرهم وأهنئهم ونشوف أبناءهم دائما في أفضل الحالات».

كما وجه الشكر إلى الخريجين والطلاب والقائمين على التدريس والتدريب، على الجهد والأداء المتميز للكلية.

وذكر أنه يحرص على زيارة الكلية من حين لآخر، للاطمئنان على أداء الكلية، معقبًا: «كل مرة نسعد بالمستوى ولسة في أفضل من كده وجهد أفضل من كده حتى نُعد لتخريج ضابط وضابطة شرطة يقومون بعملهم بشكل علمي متميز وبأحدث أساليب العصر».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد من كبار الوزراء والمسئولين.