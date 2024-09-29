إحالة مسجل خطرللجنايات لاتهامه بقتل شاب في حدائق القبة

أحالت نيابة حدائق القبة، مسجل خطر للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل شاب بمنطقة حدائق القبة بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

وكانت نيابة حدائق القبة، قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل شاب بسبب خلافات مالية، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بدفنها، وجددت النيابة العامة حبس المتهم إلى أن أحالته للمحاكمة بتهمة القتل العمد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، تبين أن العثور على جثة شاب مصابة بطلق خرطوش.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، تبين أن وراءها مسجل خطر، وأن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على مبالغ مالية فأقدم المتهم على إطلاق عيارا ناريا من فرد كان بحوزته على المتهم فأرداه قتيلا.

ونقلت جثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى، وبإعداد الأكمنة تم التوصل للمتهم والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بحبسه إلى أن أصدرت قرارها المتقدم.