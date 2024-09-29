الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من محافظة الخليل

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 9 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش شنتها في مدينة الخليل وسعير ويطا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة الخليل، واعتقلت كل من: أيمن الجنيدي، أشرف الجنيدي، أسامة زيد الجنيدي، أحمد خالد الجنيدي وعُمير فنون، وفقا لوكالة "معا" للأنباء.

كما داهمت بلدة سعير واعتقلت كل من: ماجد محمد جرادات، يزن زياد جبارين، وخليل موسى الفروخ.

كما اعتقلت يحيى العمور من مدينة يطا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية الطبقة واطلقت الرصاص الحي وقنابل صوتية، دون وقوع أحداث تذكر في القرية.