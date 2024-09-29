 الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من محافظة الخليل - بوابة الشروق
الأحد 29 سبتمبر 2024 10:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من محافظة الخليل


نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 10:15 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 9 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش شنتها في مدينة الخليل وسعير ويطا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينة الخليل، واعتقلت كل من: أيمن الجنيدي، أشرف الجنيدي، أسامة زيد الجنيدي، أحمد خالد الجنيدي وعُمير فنون، وفقا لوكالة "معا" للأنباء.

كما داهمت بلدة سعير واعتقلت كل من: ماجد محمد جرادات، يزن زياد جبارين، وخليل موسى الفروخ.

كما اعتقلت يحيى العمور من مدينة يطا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية الطبقة واطلقت الرصاص الحي وقنابل صوتية، دون وقوع أحداث تذكر في القرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك