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وسائل إعلام سورية: دوي انفجارات قوية في محيط دمشق

وكالات
نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 3:24 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 3:27 م

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أنه «يجري التحقق من طبيعتها».

وفي وقت سابق، نفذت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضربتين في سوريا، قالت إنهما أسفرتا عن مقتل 37 عنصرًا إرهابيًا، بما في ذلك العديد من كبار القادة في المنظمات الإرهابية مثل داعش وحراس الدين، التابعة لتنظيم القاعدة.

ووفق بيان للقيادة المركزية، «تشكل هذه الضربات الجوية جزءًا من الالتزام المستمر، جنبًا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين في التخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة والحلفاء والشركاء في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».

 


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