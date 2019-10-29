نائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو يكشف لـ«الشروق» خطة تطوير اللعبة داخل إفريقيا

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كشف شريف مصطفى نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الكونغ فو عن خطة الاتحاد في تطوير اللعبة داخل القارة الإفريقية، وذلك خلال تصريحاته الخاصة لـ"الشروق".

وحصل شريف مصطفى، على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الوشوو كونغ فو، بعدما فاز بـ81 صوتا من أصل 87 دولة خلال التصويت الذي أقيم قبل أيام في الصين ليحافظ على منصبه الذي كان فاز به بالإجماع خلال الدورة السابقة.

وقال شريف مصطفى:" خطوة الاتحاد الدولي القادمة هي الإعداد الشامل لأولمبياد الشباب والتي ستقام بالسنغال 2022، وكنت أتمنى أن تقام في مصر لكن في النهاية هي داخل القارة الإفريقية وهذا أمر يسعدني".

وعن الدعم الذي سيقدم للعبة بقارة إفريقيا قال:" عملنا من قبل منح تدريبية لمجموعة من الشباب الأفريقي بالصين وسنقوم بتكررها خلال الفترة القادمة، وآملنا رفع كفاءة اللعبة بالقارة الإفريقية".

وأضاف:"سنحاول القيام بعمل مراكز تدريبية أقوى داخل القارة وذلك قبل بطولة العالم للشباب والتي ستقام بالرباط عاصمة المغرب بشهر أكتوبر من العام القادم (2020)".

وتنافس شريف مصطفى مع 7 نواب آخرين وحجز مقعده على منصب النائب رفقة 3 نواب آخرين لجوه زونج وين رئيس الاتحاد الدولي للعبة وهو في الوقت ذاته وزير الرياضة الصيني ورئيس اللجنة الأولمبية الصينية.