 نيكي يرتفع 0.37% في بداية التعامل في طوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 0.37% في بداية التعامل في طوكيو

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:04 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 3:04 ص

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 0.37 في المئة إلى 22950.79 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المئة إلى 1657.26 نقطة.


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