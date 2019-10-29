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رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 0.37 في المئة إلى 22950.79 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المئة إلى 1657.26 نقطة.