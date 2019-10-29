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ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وصعد نيكي 0.37 في المئة إلى 22950.79 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المئة إلى 1657.26 نقطة.