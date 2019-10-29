المصري يبدأ تحضيراته لمباراة العودة أمام بطل سيشل بالكونفيدرالية

إستأنف الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى مساء اليوم تدريباته على ستاد بورسعيد استعداداته لمباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتى تجمعه مع فريق كوت دى أور بطل سيشل والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب .

وخلال المران الذى استمر لما يقرب من 75 دقيقة حرص إيهاب جلال المدير الفنى للفريق على عدم رفع الحمل البدني لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الذهاب أمام كوت دى أور والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز المصري بأربعة أهداف دون رد حيث اكتفى بخوضهم لمران خفيف خضعوا بعدها لجلسات التأهيل والاستشفاء فيما خاض باقي اللاعبين مران قوي اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية.

فيما خاض الثنائي عبد الناصر دي ماريا وخالد مصطفى مران منفردًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى بينما أدى رباعي حراس المرمى أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح وعمرو البغدادي ومحمد شحاتة مران تخصصىي قوي تحت إشراف مصطفى كمال مدرب الحراس.