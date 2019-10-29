محكمة أسترالية تقضي بالسجن 36 عاما لشاب اغتصب وقتل طالبة من عرب إسرائيل

قضت محكمة في مدينة ملبورن الأسترالية اليوم الثلاثاء بسجن كودي هيرمان لمدة 36 عاما، بتهمة اغتصاب وقتل آية مصاروة، وهي طالبة عربية إسرائيلية، لقيت حتفها في يناير الماضي عن 21 عاما.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأسترالية، بأنه يمكن الإفراج المشروط عن هيرمان /21 عاما/ بعد أن يقضي 30 عاما في السجن، بحسب الوكالة.

واعترف الجاني بضرب مصاروة بعصا معدنية واغتصابها وإشعال النار فيها.

ونقلت الوكالة عن القاضية إليزابيث هولينجورث القول: "القتل والاغتصاب جريمتان عشوائيتان تماما، تم ارتكابهما ضد شخص غريب في وقت متأخر من الليل." وخاطبت القاضية المتهم قائلة: "لقد أخضعتها سريعا لهجوم وحشي، بسلاح بدائي ولكن ذي فعالية، جعلها تفقد الوعي على الفور".

يذكر أن مصاروة كانت تدرس اللغة الإنجليزية، ضمن برنامج التبادل الطلابي في "جامعة لا تروب" في ملبورن. ووصفها أقاربها بأنها كانت جميلة وموهوبة.