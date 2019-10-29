 اجتماع لرؤساء حكومات سابقين في لبنان بعد استقالة الحريري - بوابة الشروق
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اجتماع لرؤساء حكومات سابقين في لبنان بعد استقالة الحريري

علم لبنان
علم لبنان
محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 6:36 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 6:36 م

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل، بانعقاد اجتماع لرؤساء الحكومات اللبنانية السابقين عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، مشيرة إلى أن الاجتماع يضم نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن تقدم الحكومة اللبنانية باستقالته.

وقال «الحريري»، في كلمة ألقاها للشعب اللبناني، مساء الثلاثاء، «وصلنا إلى طريق مسدود، وسأتقدم باستقالة الحكومة للرئيس ميشال عون، والشعب اللبناني».

ويشهد لبنان منذ عدة أيام، مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.


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