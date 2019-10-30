«بن بيّة» من الفاتيكان: الحياة هبة من الله ولها حرمة لا يجوز انتهاكها

التقى الشيخ عبدالله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس.

ويأتي اللقاء الذي جرى في القصر الرسولي بالفاتيكان ضمن أعمال توقيع وثيقة "موقف العائلية الإبراهيمي في القضايا المتعلقة بإنهاء الحياة" وتسعى هذه الوثيقة التي تمثل أديان العائلة الإبراهيمية الثلاثة إلى التأكيد على الكرامة الإنسانية وعدم جواز استباحتها تحت ذريعة التدخل الطبي أو أي مبرر آخر.

وأكد بن بيه في كلمته أمام الحضور إن هذا اللقاء يأتي في سياق "التّعاون على الخير"، وأضاف أن الحفاظ على النفس البشرية يعد من أبرز مقاصد الشريعة الإسلامية والقيم المشتركة بين الأديان وأنه لابد من التذكير بضَرُورِيِّ الحياة الذي بدأت تمتدّ إليه يدُ العابثين من كلّ صوب، بالإجهاض قبل الإيجاد، و بالإرهاب والاحتراب أثناء الحياة، وبالإجهاز لدى الممات.

وأضاف :"أن اجتماعنا يمثل خطوة جديدة في مسار العمل الديني المشترك، فهي أول مرّة تجتمع فيها الأديان لتجسّد اتفاقها في القيم والأصول وتنزّله على مستوى التّطبيقات العملية الفرعية".

وتابع: "نستشعر جميعا الحاجة إلى أن تتكامل أدوارنا، انطلاقا من مواقعنا ودوائر تأثيرنا، لنسهم في استعادة الضمير الأخلاقي للإنسانية، الذي يعيد الفاعلية لقيم الرحمة والغوث ومعاني التعاون والإحسان."

وأوضح أن موقف الدين الإسلامي يؤكد بأنّ الله هو الخالق الذي منح الإنسان الحياة ووهبه الكرامة، وأن ليس للإنسان الحق في انتزاعها من نفسه أو من غيره. مؤكدًا أن دولة الامارات تسعى دائمًا لإعلاء القيم المشتركة للعائلة الإبراهيمية وكل القيم الإنسانية التي تهدف إلى الخير وتحث على التعايش السعيد. مستذكراً أن هذه الجهود تأتي في سياق هذا العام عام التسامح في دولة الامارات، الذي شهد زيارة الحبر الأعظم البابا فرانسيس وتوقيع وثيقة الاخوة الإنسانية مع فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمدالطيب.