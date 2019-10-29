مستشار الرئيس اللبناني: المتظاهرون تجاوزوا الحديث عن إسقاط النظام

قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبناني، رفيق شالالا، إن النقاش بين السلطة والمتظاهرين مستمر حتى الوصول إلى نقاط مشتركة، لافتًا إلى عقد مجلس النواب اللبناني، منتصف هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، جلسات متتالية للبحث في القوانين التي تجيب طلبات المتظاهرين، بحسب ذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن المتظاهرين يرغبون في التغيير وليس الرحيل، مشيرًا إلى تجاوز المتظاهرين الكلام عن إسقاط النظام وعدم حديثهم عن إسقاط النظام بالمعنى المقصود، على حد قوله.

وأوضح أن شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، لا يصح في لبنان، باعتبار أن النظام القائم في لبنان برلماني ديمقراطي، وعدم جواز إسقاط المؤسسات الثلاثة؛ مجلس النواب، الحكومة، ورئاسة الجمهورية، موضحًا أنه إذا سقطت هذه المؤسسات تسقط الدولة، على حد تعبيره.

وأردف: «لا يمكن إسقاط المؤسسات وطلبها بإحداث تغيير، إذا سقطت هذه المؤسسات كيف تُعدل القوانين بعدم وجود مجلس نواب أو مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية».