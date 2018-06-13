آل الشيخ يتحرك لمصالحة جماهير الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، تكليف المحامي الخاص به بمتابعة قضايا المتهمين بـ قذفه وسبه من جماهير الأهلي، من أجل خروجهم ومساعدتهم بعد ذلك.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتي خروجهم متكفلا بكافة المصاريف ومساعدتهم بعد ذلك".

وكان آل الشيخ قد أرسل مندوبًا عنه إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، من أجل الاطمئنان على صحة الأخير بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

من جانبه عبر الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لـ آل الشيخ، مشددًا على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر السعودية.