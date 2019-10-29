حقوق الإنسان العراقية: مقتل متظاهر وإصابة 192 من القوات الأمنية والمتظاهرين في كربلاء

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، أن متظاهرا قتل وأصيب 192 من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الاحداث التي رافقت المظاهرات الاحتجاجية في محافظة كربلاء/118كم جنوبي بغدادّ/.

وذكر بيان للمفوضية العليا لحقوق الانسان أن "المفوضية راقبت من خلال فرقها الرصدية يوم أمس الأحداث التي حصلت في محافظة كربلاء وأشرت استشهاد شخص واحد وإصابة 142 من القوات الأمنية و 50 من المتظاهرين وقيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين 14 شخصا تم اطلاق سراح 80 منهم والباقي 60 شخصا سيتم عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم هذا اليوم".

ودعت المفوضية إلى عدم استخدام كل أنواع القوة المفرطة وتطبيق معايير الاشتباك الآمن، كما تدين قيام بعض المنفلتين بتغير مسار التظاهرات السلمية، مطالبة كافة الأطراف باستخدام أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام الى لغة العقل والحفاظ على سلمية التظاهرات.

وطالبت المفوضية القوات الأمنية في محافظة كربلاء والسلطات المحلية بالتعاون مع المتظاهرين في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المتظاهرين وتعزيز تجمعاتهم السلمية، داعية القضاء والقوات الأمنية إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السلميين وعدم اعتقال اي شخص بدون مذكرات قبض قانونية.