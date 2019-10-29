النواب العراقي: الإجراءات التي أصدرها البرلمان باتت ملزمة للحكومة بالتنفيذ

قال المتحدث باسم مجلس النواب العراقي، شاكر حامد، إن الإجراءات التي أصدرها البرلمان، في جلسته المنعقدة أمس الاثنين، باتت مُلزمة للحكومة بالتنفيذ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ«نشرة أخبار Ten»، المذاعة عبر فضائية «Ten»، مساء أمس الاثنين، أن الإجراءات تشمل تشكيل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب لوضع مقترحات للتعديلات الدستورية، تنفيذًا لمطالب المتظاهرين، وحل مجالس المحافظات الغير منتظمة بإقليم، لإعاقتها عمل المحافظ والمشاريع والمتطلبات التي يجب أن تُنفذ للمواطنين في المدن العراقية.

وأشار إلى أن البرلمان خول للمحافظ إدارة كل الشؤون المالية والإدارية لمجلس المحافظة، وإشراف مجلس النواب على أداء المحافظ ونائبيه، منوهًا باستثناء محافظة كركوك لكونها في وضع استثنائي لعدم خضوعها لانتخابات منذ عام 2005.

وأوضح أن الإجراءات تشمل إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، وكبار المسؤولين، والسلطة القضائية بشقيها، مؤكدًا على إلزام تنفيذ هذه الإجراءات للحكومة العراقية بدءً من يوم الاثنين المقبل.

ويشهد العراق تظاهرات واسعة بالبلاد تنديدًا بالفساد وارتفاع معدلات البطالة وتدهور وضع البنية التحتية.

وعقد البرلمان العراقي -أمس الاثنين- جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين والإصلاحات الحكومية.