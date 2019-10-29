تحريك دعوى قضائية في ألمانيا ضد سوريين اثنين بتهمة التعذيب

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد سوريين اثنين، بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب في سجون الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلن الادعاء العام اليوم الثلاثاء أن الاتهامات موجهة ضد مسؤولين سابقين في الاستخبارات السورية.

ويواجه الرجلان، اللذان يقبعان في السجن الاحتياطي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو المساعدة على ارتكابها.

وكان الادعاء العام الألماني أمر بالقبض على المتهم أنور ر. وسوري آخر في فبراير الماضي، وقد أثارت عملية القبض عليهما ضجة في ألمانيا، لأن هذه هي المرة الأولى التي يتصدى فيها محققون ألمان لمسؤولين في حكومة الأسد بتهمة ارتكاب جرائم في الحرب السورية.

ويشتبه في أن أنور ر. مسؤول عن قيادة عمليات تعذيب وحشية ضد 4 آلاف شخص على الأقل في أحد السجون التابعة للاستخبارات العامة في العاصمة دمشق.

وبحسب البيانات، أدت ممارسات التعذيب هذه إلى مقتل 58 سجينا على الأقل.

ويواجه المتهم الثاني، إياد أ.، اتهامات بجلب 30 متظاهرا على الأقل إلى سجن التعذيب.

وفر الرجلان /56 و 42 عاما/ من سوريا عامي 2012 و2013.