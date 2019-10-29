جوارديولا عن بداية علاقته بميسي: «توقعت أن نربح معه كل شئ»

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدرب الحالي لفريق مانشستر سيتي عن فترة تواجده في برشلونة كمدير فني، كما كال المديح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مسترجعا ذكريات نبوءته بأسطورة الفريق الكتالوني.

وأجرى "جوارديولا"، لقاء مع شبكة «راديو كتالونيا»، سيتم إذاعته مساء اليوم الثلاثاء، سيتناول فيه الحديث حول مسيرته مع الفريق الكتالوني ويكشف كواليس رحيله عن الفريق.

وبدأ جوارديولا حواره بالحديث عن ميسي، قائًلا: «أخبرني أحدهم منذ فترة طويلة أن هناك طفلاً جيدًا في قطاع الناشئين، أخبروني أنه كان صغيراً للغاية، لكنه يسجل الكثير من الأهداف كما أنه مراوغ جيد، لم أكن أعرفه وفي يوم من الأيام ذهبت لرؤيته مع والده في متجر نايك برات، لقد رأيته صغيرًا وخجولًا لدرجة أنني شككت أن هذا هو الطفل الذي يقال عنه إنه جيد جدًا، الحقيقة هي أنه عندما رأيته يلعب في الملعب وسجل ثلاثة أهداف في مباراة، اعتقدت بالفعل أنه مع هذا اللاعب سنفوز بكل شيء».

ثم تطرق للحديث برشلونة، فقال: «بين المباراة والأخرى ليس هناك وقت للراحة أو الاستمتاع، ولكن من حيث بناء الفريق، فانظر كيف كان كل شيء يعمل ويسير على ما يرام ، وكيف كان يتصرف اللاعبون فيما بينهم، والكيمياء والتناغم والتجانس بين الجميع واحترامهم لبعضهم البعض ولقرارات المدير الفني، كما أنهم كانوا يعرفون من منهم الأفضل وقبلوا التفاوت في توزيع الأجور وقيمة العقود، كنا مجموعة من الأصدقاء الذين يذهبون إلى تناول العشاء لا إلى لعب مباراة، كنا مجموعة تعرف جيدًا كيف تتقدم في لحظات التأخر، كل هذا كان يسير بشكل جيد للغاية، لكن قيادة سيارة «البارسا» تمنعك من الاستمتاع بها».

واختتم حديثه بالكشف عن كواليس رحيله عن برشلونة، موضحاً: «أن علاقة الحب التي كانت لدى تلك المجموعة وقتها كانت غير مسبوقة، قدمنا لبعضنا البعض الكثير، ولكن هناك لحظة يتوقف فيها كل شيء ولابد للأمور أن تنتهي، لا حال يبقى على ما هو عليه، فالحياة مراحل ومحطات وكان لابد من اتخاذ القرار، وأخذ المغامرة في مكان آخر».

يذكر أن "جوارديولا" قد تولى تدريب فريق برشلونة في موسم 2007-2008، واستمر حتى موسم 2012-2013، وخلال رحلته مع البارساحقق 14 لقبًا محليًا وقاريًا.