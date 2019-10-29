ولي العهد السعودي لترامب: مقتل البغدادي خطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب



أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتقديم التهنئة له على نجاح عملية مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال «بن سلمان»، في الاتصال الهاتفي، حسبما ذكرت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، صباح الثلاثاء، إن «عملية مقتل البغدادي تؤسس لحقبة جديدة، وتعتبر بمثابة خطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب».

ومن جهته، أشاد «ترامب» بالتعاون المستمر والمثمر بين واشنطن والرياض في مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أن قوة خاصة من الجيش الأمريكي، قتلت ليلة السبت، زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، حيث استهدفت عملية عسكرية أمريكية في سوريا «البغدادي» وعددًا من مساعديه.



