اختفاء ملكة جمال بريطانية في ظروف غامضة

اختفت ملكة جمال والطالبة الجامعية البريطانية "أميليا بامبريدج" البالغة من العمر 21 عامًا ، في كمبوديا خلال ظروف غامضة، حيث شوهدت أخر مرة، في 23 من أكتوبر في حفل على الشاطئ على جزيرة كوه رونغ في جنوب غرب كمبوديا.

اتصلت أميليا بشقيقتها "جورجي" من المقاطعة البريطانية - وست سوسيكس، قبل حضورها حفلة شاطئية، وكانت تلك أخر المرات التي تم التواصل فيها مع المختفية وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا سان" البريطانية.

وتقوم غواصات الشرطة والطائرات بدون طيار بجولة في المياه والغابات الكثيفة بالقرب من المكان الذي اختفاء إميليا في جزيرة الفردوس.

وفي مقابلة مع سكاي نيوز، قالت "جورجي" صاحبة 19 عامًا، إنها تحدثت إلى أميليا قبل اختفائها وقالت إن أختها روت لها تفاصيل عن رحلتها وعن حفلة "بوليس بيتش"، كما أكدت إميليا لأختها أن جميع من في الرحلة يبدون ودودين ورائعين وأنها في غاية السعادة.

وأعلنت السلطات الكمبودية اختفاء إميليا رسميا، وبعد 5 أيام من الاختفاء أظهرت السلطات صورًا للمختفية وهي تلهوا مع أصدقائها في الحفلة.

ووجدت الشرطة هاتف إميليا المحمول الذي تظهر فيه صورًا لإميليا وهي تتحدث مع الأصدقاء وتلتقط صوراً في الحفلة، كما وجدت حقيبة أميليا على صخور قريبة من الشاطئ حيث عثر عليها بعد اختفائها في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 من أكتوبر، وكشفت الشرطة أيضا أن أغراضها ما زالت في الحقيبة ، بينما كان جواز سفرها في المنزل، على بعد 40 دقيقة سيرا على الأقدام من الشاطئ حيث شوهدت أخر مرة.

وشملت حقيبتها عدة عبوات من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وهاتفها المحمول وشاحن هاتف وسماعات رأس وبطاقات مصرفية وساعة وأخف وزنا وقلم وبطاقة SIM سياحية.

سافرت إميليا للمرة الأولى بمفردها وكان من المفترض أن تعود إلى منزلها ظهر 27 من أكتوبر قبل أن تعلن السلطات اختفاءها رسميا.

وقالت والدة المختفية "ليندا" التي تبلغ 52 عامًا، إن لديها عدد من الأشخاص للاتصال بهم في كمبوديا، وأكدت أنها ستذهب إلى كامبوديا للبحث عن ابنتها المفقودة.

وفي الوقت نفسه تحدث شقيق أميليا، قائلا: "إنه سينضم إلى عملية البحث ونشر على حسابه على الفيسبوك قبل مغادرته أنه على وشك ركوب الطائرة ليذهب إلى كمبوديا، وقدم الشكر لجميع الذين أظهروا دعمهم ، وخاصة لعائلتي في المنزل".