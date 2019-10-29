رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن أمله في استغلال البريطانيين تمديد البريكست

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على طلب المملكة المتحدة تمديد مهلة خروجها من الاتحاد "بريكست" إلى 13 يناير المقبل، معربًا عن أمله في أن يستغل البريطانيون الوقت المتبقي على أفضل وجه.

وقال توسك - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم /الثلاثاء "إلى أصدقائي البريطانيين، اعتمدت الدول الأعضاء الـ 27 رسميا التمديد، وقد يكون هذا آخر تمديد.. لذلك أرجو أن تعملوا على الاستفادة القصوى من هذا الوقت".

وتابع رئيس المجلس الأوروبي، "أود أيضا أن أقول لكم وداعا لأن مهمتي تقترب من نهايتها".