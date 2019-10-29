أوغندا تحظر على المدنيين ارتداء القبعات الحمراء

أعلنت الحكومة الأوغندية أن المدنيين لم يعد لهم حق ارتداء "بريهات" (قبعات) حمراء ، والتي يستخدمها المعارض بوبي واين وأنصاره كرمز "للمقاومة".

وأصدرت الحكومة الأوغندية قائمة بالملابس العسكرية الرسمية والإكسسوارات بما في ذلك القبعات الحمراء..مشددة على أن حيازة المدنيين لهذه القبعات يعاقب عليها القانون "بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات".

وقال الجنرال ريتشارد كاريمير المتحدث باسم الجيش - في بيان له اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلت صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر اليوم - : "إن قانون الزي لقوات الدفاع الشعبي الأوغندية منصوص عليه منذ عدة سنوات".

يذكر أن بوبي واين كان واحدا من أهم المعارضين للرئيس الأوغندي السابق روبرت موسيفيني الذي تولى السلطة في البلاد منذ عام 1986، وجرى اعتقاله عدة مرات وأعلن في نهاية يوليو الماضي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2021.