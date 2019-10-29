 المحكمة العليا في بولندا ترفض مطالبة الحزب الحاكم بإعادة فرز أصوات بدائرة انتخابية - بوابة الشروق
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المحكمة العليا في بولندا ترفض مطالبة الحزب الحاكم بإعادة فرز أصوات بدائرة انتخابية

علم بولندا
علم بولندا
وارسو - د ب ا:
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 5:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 5:04 م

رفضت المحكمة العليا في بولندا مطالبة حزب القانون والعدالة الحاكم بإعادة فرز أصوات الانتخابات العامة التي أجريت في 13 أكتوبر الجاري في دائرة انتخابية، مشيرة إلى أن الحزب لم يقدم سببا شرعيا للقيام بهذا الإجراء.

وكان حزب القانون والعدالة قد طالب بعد إجراء الانتخابات إعادة فرز الأصوات في ست دوائر انتخابية بمجلس الشيوخ، التي شهدت خسارة مرشحيه بهامش ضئيل. وقال الحزب إنه كان هناك حاجة لإعادة فرز الأصوات بسبب الاختلاف الصغير بين المرشحين وارتفاع أعداد الأصوات الباطلة.

ولكن المحكمة العليا قضت اليوم بأن الهامش الضئيل ليس سبب لإعادة فرز الأصوات، مضيفة أن الحزب أخفق في تقديم ما يثبت على أنه تم انتهاك السلوك الانتخابي.


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