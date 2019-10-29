أكد البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، أن الحصول على القميص رقم 7، في سانتياجو برنابيو، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليس أمرا سهلًا بالنسبة له.

وأوضح ، في تصريحاته، عبر برنامج «Real Field» التلفزيوني والذي يذاع في قناة ريال مدريد الرسمية، أمس الإثنين: "بالنسبة لي، كما قلت في اليوم الأول، فإن دوري الأبطال مهم، في لندن وصلت إلى الدور نصف النهائي مرة واحدة، وفاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا فقط في العام الذي سبق وصولي، لذلك كان الصعب الفوز بها بالعام التالي، لكن أنا هنا لأفوز بها".

وحول ارتداء قميص رونالدو، رد قائلًا: "عندما أكون في الملعب، لا أفكر في السبعة التي أمتلكها على ظهري، ليس من السهل ارتداء هذا الرقم بعد كريستيانو، أخذ راؤول ذلك أيضًا.. ألعب لهذا القميص، عندما أذهب إلى برنابيو أكون سعيد، ألعب في أفضل نادٍ في العالم، سأمنحه كل ما لدي، في نهاية الموسم، يتعين علينا رفع الألقاب، أريد دائمًا الفوز بالمباريات".

وتابع حديثه: "لقد فكرت دائمًا مع اشقائي في كرة القدم وعندما لعبنا.. لعبنا كرة القدم، لعبنا في الحديقة وأيضًا داخل المنزل، عندما يكون لديك آباء يحبون كرة القدم، فإن أطفالهم يحبونها بالطبع، لقد لعبنا رياضة الجودو وألعاب القوى والكثير من الأشياء، ولم يشجعني والداي على لعب كرة القدم، لكن بالنسبة لي كان الأمر الأكثر طبيعية، فإذا كنت أنا هنا، فبفضل عائلتي والقرارات التي اتخذناها، من المهم أن يكون والديك بجانبك عندما تكون غير ناضج ولقد حظيت بهذا الحظ".