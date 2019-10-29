تعهدات بتقديم مساعدات بقيمة 120 مليون يورو من أجل أزمة المهاجرين الفنزويليين

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أعلنت دول عن تقديم مساعدات بقيمة 120 مليون يورو ( 133 مليون دولار) من أجل أزمة المهاجرين الفنزويليين، وذلك خلال مؤتمر في بروكسل اليوم الثلاثاء.

وأعلن المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإيرلندا أعلنوا عن عزمهم تقديم مزيد من الأموال.

وقالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني إنه سوف يتم جمع هذه الأموال خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بجانب 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن فنزويلا ، الغنية بالنفط، تعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتواجه صراعا عنيفا على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة خوان جوايدو.

وتقيم أغلبية كبيرة من المواطنين الذين فروا من فنزويلا و يقدرعددهم بنحو4.5 مليون شخص في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقدمت موجيريني وجراندي الشكر للدول التي تستضيف الفنزويليين على تضامنهم الاستثنائي الذي أظهروه تجاه مواطني فنزويلا. ويقيم العدد الأكبر من الفنزويليين في كولومبيا بواقع أكثر من 1.5 مليون شخص تليها بيرو والإكوادور.

وقال ادواردو ستين، مفوض فنزويلا في منظمة الهجرة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد المهاجرين أو اللاجئين الفنزويليين سوف يصل إلى 6.5 مليون شخص عام 2020.