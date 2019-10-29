«سوريا الديمقراطية»: جاسوسنا سرق «سروال» البغدادي وقاد الأمريكان لقتله



- وزير الدفاع الأمريكى ومسؤولى المخابرات يحجمون عن تأكيد رواية ترامب حول بكاء وصراخ زعيم "داعش"

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من زرع جاسوس في الدائرة المقربة من زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، والذي قام بسرقة سرواله من أجل إجراء فحص الحمض النووي "دى. إن. إيه" للتثبت من هوية البغدادي، ثم ساعد في توجيه الجنود الأمريكيين إلى مخبأه في قرية باريشا بإدلب في سوريا لقتله.

وقال المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية، "بولات كان"، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه "منذ 15مايو الماضي، ونحن نعمل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي. إيه" لتعقب البغدادي ومراقبته عن كثب، وتمكن أحد عملائنا من الوصول إلى المنزل الذي كان يختبئ فيه البغدادي"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف بولات أن "البغدادي كان يغير أماكن إقامته كثيرًا، وعلى وشك الانتقال إلى مكان جديد في مدينة جرابلس على الحدود التركية".

وتابع: "تمكن عميلنا من الوصول إلى البغدادي، وإحضار سرواله لإجراء اختبار الحمض النووي عليه والتأكد 100% من أنه هو البغدادي، حتى تشن القوات الأمريكية غارتها عليه وتقتله".

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، على تلك الرواية فى تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، قائلا: "إن ذلك العميل حصل على "سروال داخلي" وعينة من دم زعيم داعش استخدمت في فحص الحمض النووي للبغدادي قبل العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية".

وفي سياق متصل، أثارت صحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية تساؤلات حول المنحى الدرامي الذي اتخذه ترامب في وصف اللحظات الأخيرة للبغدادى، وتعليقه على متابعة العملية بأن "الأمر كان أشبه بمشاهدة فيلم".

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين شاهدوا البث الخاص بعملية قتل البغدادى، رفضوا الرواية المروعة التي ذكر فيها ترامب أن البغدادي كان "يبكي ويصرخ من الفزع".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في المخابرات والجيش الأمريكي القول "إن اللقطات التي تم نقلها إلى غرفة المراقبة التي شاهدها ترامب، كانت تتألف من لقطات مراقبة علوية لمخبأ مظلم مع إشارات تفرق بين الجنود الأمريكيين وغيرهم، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الكاميرات قادرة على التعمق داخل النفق الذي قتل فيه البغدادي، أو تقديم دليل صوتي على ذعره خلال الدقائق الأخيرة من حياته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنود المشاركين في العملية كانوا مزودين بكاميرات، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تلك الكاميرات لا تبث ما يجري بشكل مباشر، فبدلا من ذلك، يتم تخزين تلك المقاطع وتحميلها ومراجعتها بعد اكتمال العملية.

من جهته، رفض وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أثناء مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية، أن يصدق على رواية ترامب.

وبسؤاله حول كيفية معرفة ترامب أن البغدادي كان يصرخ ويبكي في اللحظات الأخيرة، قال إسبر: "ليس لدى تفاصيل"، مشيرا إلى أنه ربما تواصل ترامب مع الجنود في الوحدة التي كانت تنفذ العملية وأبلغوه بذلك.



