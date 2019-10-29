 محافظ قنا يتابع مباراة كرة القدم بين فريقي الشبان المسلمين وبترول أسيوط - بوابة الشروق
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محافظ قنا يتابع مباراة كرة القدم بين فريقي الشبان المسلمين وبترول أسيوط

حمادة عاشور
نشر فى : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 7:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 - 7:14 م

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الشبان المسلمين و بترول أسيوط والتي أقيمت علي استاد نادي الشبان المسلمين بمدينة قنا وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز (ب) والتي انتهت بفوز نادي الشبان المسلمين بهدفين مقابل هدف.

وهنأ الهجان فريق نادي الشبان المسلمين على الفوز كما أشاد بالأداء المتميز والأخلاق الرياضية العالية للاعبي الفريقين طوال المباراة جاء ذلك بحضور الاستاذ عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من اعضاء مجلس النواب بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

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